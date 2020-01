«Augenzeugen hätten die Explosion sehen müssen»

Inwiefern mischt sich Amerika denn in die Politik des Iran ein?

Amerikanische Hardliner wie der ehemalige Sicherheitsberater John Bolton sprechen offen über einen Regime-Change, der im Iran herbeizuführen sei. Im Iran fürchten sich deshalb viele Menschen vor einem Bürgerkrieg, wie er in Syrien oder in Libyen tobt.

Congratulations to all involved in eliminating Qassem Soleimani. Long in the making, this was a decisive blow against Iran's malign Quds Force activities worldwide. Hope this is the first step to regime change in Tehran.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 3, 2020