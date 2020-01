«Wir Iraner wissen nicht genau, was passiert ist»

Der Autor dieses Interviews reiste Ende 2015 während sieben Wochen durch den Iran, wobei er Saleh Teherani persönlich kennen lernte. Hafezi studierte damals Elektrotechnik an der renommierten Sharif-Universität in Teheran, heute arbeitet er für ein Unternehmen, das Windturbinen herstellt. Der 35-Jährige gehört zu der jungen Generation, die nach der Revolution 1979 geboren ist und rund zwei Drittel der Bevölkerung ausmacht. Das Interview führte Hafezi via Whatsapp aus einem Skiresort im Alborz-Gebirge nördlich von Teheran.