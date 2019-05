Angriff auf Hoffnungslose

Unterstützt wird Assad von der russischen Luftwaffe. Die al-Qaida-nahe Organisation Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die militärisch weitgehend die Kontrolle über die Provinz Idlib und ­Teile von Hama hat, kündigte bereits Vergeltung an: «Jeder Versuch der russischen Besatzungstruppen, in unser reines, befreites Land zu gelangen, wird nur auf Stahl und Feuer treffen», sagte ein Kommandant von ­Hayat Tahrir al-Sham in einer Videobotschaft.

Letzte Zuflucht

Die Provinz Idlib war für viele Menschen in Syrien der letzte Zufluchtsort, für Oppositionelle, Jihadisten, Rebellenkämpfer und Zivilisten, die sich weigerten, unter Assads Herrschaft zu leben. Russland schickte sie – nachdem Moskau und Damaskus Städte wie Homs, Aleppo oder Ghouta in Schutt gebombt hatten – nacheinander alle nach Idlib. Doch nun gibt es keinen weiteren Ausweg für die etwa drei Millionen Zivilisten.

Hunderte Menschen sind laut UNO-Angaben bereits getötet und verletzt worden. Auch mehrere Kliniken, Gesundheitszentren und Schulen wurden bombardiert. Etwa 150000 Zivilisten sind nach Angaben der UNO auf der Flucht. Sie fliehen auch vor Helikoptern, die auf ihre Dörfer Fassbomben abwerfen. Augenzeugen berichten von Frauen und Kindern, die zu Fuss in nahe gelegene Wälder geflüchtet sind, um sich unter den Bäumen vor den Luftangriffen zu schützen.

Assad will die Kontrolle über die strategisch wichtigen Autobahnen von Aleppo nach Hama und Latakia an der Mittelmeerküste zurückgewinnen. Die Strassen gelten als wichtige Handelsrouten zwischen der südlichen Grenze mit Jordanien und der im Norden mit der Türkei. Da das Regime in Damaskus mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen hat und den Rückhalt in der Bevölkerung nicht verlieren will, hat der Vormarsch auf Idlib auch wirtschaftliche Beweggründe.

Den systematischen Beschuss der Zivilbevölkerung scheint das Regime auch diesmal in Kauf zu nehmen. Derzeit versuchen Zehntausende Zivilisten, ins türkisch-syrische Grenzgebiet zu gelangen. Doch auch dort stecken sie fest, die Grenzübergänge sind geschlossen. «Die Menschen hoffen immer noch auf ein Eingreifen der Türkei», sagt der Fotograf Tim al-Sioufi, der am Mittwoch dort war. Doch aus Ankara kam noch keine Kritik an der Grossoffensive. Selbst nach einem Artillerieangriff vor einigen Tagen auf einen türkischen Beobachtungsposten in der nördlichen Provinz Idlib, wohl von syrischen Regierungstruppen ausgeführt, blieb eine Reaktion aus.