«An die iranischen Führer: Tötet eure Demonstranten nicht»

Allerdings gab es auch Stimmen, die warnten, Gegner des Landes könnten den Vorfall ausschlachten. «Irans Feinde wollen Rache an den Garden für einen militärischen Fehler nehmen», sagte der Vertreter Khameneis bei der Quds-Einheit, einer Elitetruppe der Revolutionsgarden. Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif gab den USA eine Mitschuld: Der Abschuss sei Folge eines «menschlichen Fehlers in Krisenzeiten, verursacht durch die US-Abenteuerpolitik».

?? ???? ???? ? ??? ????? ?????: ?? ?? ?????? ???? ????? ??????? ?? ??? ?????????? ? ???? ?? ?????? ?? ??? ????? ??????. ?? ???????? ??? ?? ?? ????? ????? ?? ????. ????? ??? ????? ??? ???. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Erst vergangenen November hatte die Regierung landesweite Proteste blutig niederschlagen lassen. Nach den Protesten am Samstag twitterte Trump: «Es kann kein zweites Massaker an friedfertigen Demonstranten geben oder ein Sperren des Internets. Die Welt beobachtet genau.» In Twitter-Botschaften, die auf Englisch und in Farsi verfasst waren, schrieb er: «Wir verfolgen euren Protest genau und sind von eurem Mut inspiriert.»

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Die Boeing wurde nach Darstellung des iranischen Militärs von einer Kurzstreckenrakete getroffen, nachdem sie nah an einer Militäreinrichtung der Revolutionsgarden vorbeigeflogen war. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Iran aus Vergeltung für die Tötung eines ranghohen Generals durch die USA Militärstützpunkte im Irak mit Raketen beschossen, die von US-Soldaten und internationalen Truppen genutzt werden. Der Iran stellte sich auf einen Gegenschlag der USA ein. Der Eigner des Unglücksflugzeugs, die Ukraine International Airlines, kritisierte, der Teheraner Flughafen hätte in dieser Situation geschlossen werden müssen.