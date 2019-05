ANC bei Wahlen in Südafrika klar vorne

Die Regierungspartei ANC hat ersten Teilergebnissen zufolge die Parlamentswahlen in Südafrika mit deutlichem Abstand gewonnen. Die Partei von Präsident Cyril Ramaphosa behalt damit trotz Verlusten die absolute Mehrheit.

Nach Auszählung der Stimmen aus mehr als einem Drittel der Wahllokale lag der Afrikanische Nationalkongress (ANC) von Präsident Cyril Ramaphosa nach Angaben der Wahlbehörde vom Donnerstag bei 56 Prozent.

At 42,04 % votes counted, the #ANCLeads Check the results at the IEC website. #PhakamaRamaphosapic.twitter.com/DvBEQWNCL6

— #VoteANC (@MYANC) 9. Mai 2019