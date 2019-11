14 Tote durch israelische Luftschläge

Nach palästinensischen Quellen handelte es sich bei den Toten um drei Zivilisten und zehn Mitglieder des Islamischen Jihad. Damit steigt die Zahl der seit Beginn der neuen Gewaltwelle getöteten Palästinenser auf 24.

Die meisten wurden nach israelischen Angaben bei dem Versuch getötet, Raketen auf Israel abzufeuern. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden zudem mehr als 60 weitere Palästinenser verletzt. In Israel erlitten nach Angaben des Rettungsdienstes rund 50 Menschen Verletzungen.

Massiver Raketenbeschuss

Am Mittwoch kam es zudem erneut zu massivem Raketenbeschuss auf israelische Ortschaften. Im Grenzgebiet sowie in der Küstenstadt Aschkelon heulten am Morgen Warnsirenen, wie die israelische Armee mitteilte. Die Nachrichtenseite ynet berichtete, die Armee habe zusätzliche Einheiten auch mit schwerem Geschütz ins Grenzgebiet verlegt.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte: «Wir greifen weiter den Islamischen Jihad an, nachdem wir den führenden Dschihad-Kommandanten im Gazastreifen unschädlich gemacht haben.»

Der Extremistengruppe sei klar, «dass wir sie weiter gnadenlos angreifen werden». Er schwor die Bürger auf eine längere Auseinandersetzung ein. «Wir wollen keine Eskalation, aber wir reagieren hart auf jeden Angriff.»

Die US-Regierung verteidigte das Vorgehen Israels. «Israel hat jedes Recht, sich und seine Bürger zu verteidigen», erklärte die Sprecherin des Aussenministeriums, Morgan Ortagus, auf Twitter.

Seit Dienstagmorgen haben militante Palästinenser nach Angaben der israelischen Armee mehr als 220 Raketen auf Israel abgefeuert. Dutzende davon seien von der Raketenabwehr Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen worden.

Reaktion auf Tötung von Militärchef

Die militanten Palästinenser reagierten damit auf die gezielte Tötung eines Militärchefs des Islamischen Jihad im Gazastreifen, Baha Abu Al Ata, durch die israelische Luftwaffe. Auch seine Frau kam bei dem nächtlichen Überraschungsangriff ums Leben.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden am Dienstag zehn Palästinenser bei gezielten israelischen Luftangriffen getötet. Acht von ihnen hatten nach Angaben der israelischen Armee versucht, Raketen auf Israel abzufeuern.

UNO fordert sofortiges Ende

Der UNO-Nahostgesandte Nikolai Mladenov forderte ein sofortiges Ende des Beschusses israelischer Ortschaften. «Das wahllose Abfeuern von Raketen und Mörsergranaten auf Bevölkerungszentren ist absolut inakzeptabel», sagte er laut einer Mitteilung. Die Vereinten Nationen bemühten sich um eine Deeskalation der Situation.

Aus Sicht israelischer Sicherheitskreise ist die Kernfrage nun, ob die im Gazastreifen herrschende Hamas sich den Attacken anschliessen wird. Dann wäre eine noch deutlich grössere Eskalation zu befürchten. Der Islamische Jihad gilt zwar ideologisch als noch radikaler als die Hamas, militärisch aber als schwächer. Die Extremistengruppe wird als gefährlicher und destabilisierender Faktor gesehen.