Mitarbeiter des britischen Konsulats in China vermisst

Der 28-Jährige verschwand bereits am 8. August an der Grenze auf dem Weg zurück nach Hongkong, wie die britische Zeitung «The Guardian» berichtete. «Ich überquere jetzt die Grenze ... Bete für mich», soll er zuletzt an seine Freundin geschrieben haben.

In der einstigen britischen Kronkolonie Hongkong kommt es seit mehr als zwei Monaten immer wieder zu massiven regierungskritischen Protesten, die regelmässig mit Ausschreitungen enden. Auslöser der Demonstrationen war ein - inzwischen auf Eis gelegter - Gesetzentwurf der Regierung zur Auslieferung mutmasslicher Krimineller an China.

Peking forderte Grossbritannien bereits mehrfach auf, jegliche «Einmischung» in den Konflikt zu unterlassen. Für Ärger in China sorgte zuletzt unter anderem ein Telefonat des britischen Aussenministers Dominic Raab mit Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam.

«Plattform zum Dialog»

Lam signalisierte am Dienstag Gesprächsbereitschaft. Sie kündigte eine «Plattform zum Dialog an». Lam und ihre Regierung seien «entschlossen, zuzuhören, was die Leute uns zu sagen haben». Dabei machte die Regierungschefin allerdings kein konkretes Angebot an die Protestbewegung. Es gehe um einen Dialog «mit Menschen aus allen Lebensbereichen».

Am Wochenende waren mehr als eine Million Menschen friedlich auf die Strassen gegangen. Die Proteste für Freiheit und Demokratie dauern bereits seit zweieinhalb Monaten.

Hongkong gehört seit dem Abzug der Briten 1997 wieder zu China. Als Sonderverwaltungszone hat es eigentlich noch bis 2047 umfangreiche Sonderrechte garantiert. Viele fürchten nun darum. Forderungen der Demonstranten sind freie Wahlen und eine unabhängige Untersuchung von Polizeigewalt bei früheren Demonstrationen. Aus der Menge wurden aber auch Rufe nach Unabhängigkeit laut.