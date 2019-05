Zerrissenes Österreich

Wer Würste mag, wird am Viktor-Adler-Markt aufs Allerbeste bedient. Hier gibt es die Metzgerei Gross, und wenn man in die Richtung weitergeht, in die alle gehen, strandet man vor der Fleischerei Schreiber und, gleich nebenan, beim ­Duran, der natürlich kein Imbiss ist, sondern ein Superimbiss. An diesem Freitag vor der Europawahl stehen Schnauzbärtige und gut Behütete und Dreivierteltätowierte und Bierflaschenträgerinnen und Jeansjackenträgerinnen vor den Ständen beisammen. Die Luftballonaufblasmaschine atmet kurz durch, pffff, dann ist der nächste Gummizipfel zum Ballon herangewachsen, so knallblau wie der Himmel über Wien-Favoriten.