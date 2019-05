Wo Korruption die Karriere fördert

So schnell kann es manchmal gehen: Nur 18 Stunden nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos trat der österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache vor die Presse und erklärte seinen Rücktritt. Der Macho im Suff und Witzekanzler dürfte mittelfristig nicht auf die grosse politische Bühne zurückkehren. Die Vermutung des einstigen Staatskanzlers Metternich, wonach der Balkan am Rennweg in Wien-Landstrasse beginnt, entspricht für einmal nicht der Wahrheit. Wer einer reichen Russin Staatsaufträge für Wahlkampfhilfe anbietet, ist selbst in Österreich untragbar als hochrangiger Amtsträger.