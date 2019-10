Wird Thüringen unregierbar?

Das ist an und für sich bereits eine Sensation. Als Ramelow 2014 als erster Linker in einem deutschen Bundesland zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, demonstrierten in Erfurt 2000 Bürger gegen den «Tabubruch» und gegen die Linkspartei als Inbegriff von «Linksextremismus» oder «SED und Stasi». Selbst der damalige ostdeutsche Bundespräsident Joachim Gauck warnte. Und kaum ein Beobachter glaubte, Ramelows linkes Bündnis, das im Landtag eine einzige Stimme Mehrheit hatte, werde länger als 100 Tage halten.

Ramelows Erfolg

Fünf Jahre später hat der 63-jährige Ramelow alle eines Besseren belehrt. Dank seines unideologischen, anpackenden Stils stieg er zu einem der beliebtesten Ministerpräsidenten im ganzen Land auf. Zwei von drei Thüringern schätzen ihn, mehr als die Hälfte auch seine Regierung. Manche vergleichen ihn mit dem baden-württembergischen Grünen Winfried Kretschmann, der die Bürger durch seine besondere Art weit über die Basis seiner eigenen Partei hinaus für sich eingenommen hat.

Ramelow hatte aber auch Glück: Die Wirtschaft brummte, die Steuereinnahmen sprudelten, 5 Milliarden Euro hatte Thüringen zusätzlich zur Verfügung. Er stellte Tausende Lehrer und Hunderte Polizisten ein, strich die Kindergartengebühren, baute den Nahverkehr aus. Und er tilgte mehr als 1 Milliarde Schulden. Den 2 Millionen Thüringern geht es heute wirtschaftlich besser denn je, seit 2005 ist die Arbeitslosenquote von 18 auf 5 Prozent gesunken.

Doch trotz seines erwarteten Siegs könnte Ramelow am Ende ohne Mehrheit dastehen. Viele Anhänger seiner Partner SPD und Grüne wollen diesmal offenbar gleich seine Linke wählen – viele auch mit dem Ziel, einen Sieg der AfD zu verhindern. Entsprechend schwach stehen die beiden Parteien da. Und Optionen darüber hinaus hat der Ministerpräsident vorerst nicht.

Die CDU wiederum, die in Thüringen vor Ramelow 24 Jahre lang regierte, ist tief gesunken. Ihre einzige Möglichkeit, die Macht zurückzugewinnen, wäre eine «Koalition der Mitte», wie Spitzenkandidat Mike Mohring es nennt: ein in Deutschland bisher unerprobtes Viererbündnis von CDU, FDP, SPD und Grünen. Dafür müssten allerdings erst mal die Liberalen in den Landtag kommen, und das ist alles andere als sicher.