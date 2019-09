«Will sie meine Eier auf einem silbernen Tablett serviert?»

Nachdem Sarkozy 2007 in den Elysée-Palast eingezogen war, entspannte sich das Verhältnis nicht. Chirac nutzte seine Memoiren zu einer Abrechnung mit Sarkozy. Dieser sei «nervös, ungestüm, ohne Zweifel an irgendetwas, vor allem nicht an sich selbst».

Als Sarkozy sich 2012 um eine Wiederwahl bewarb, griff Chirac zu einem ungewöhnlichen Mittel der Auseinandersetzung und schlug sich auf die Seite des sozialistischen Herausforderers François Hollande: «Ich kann Ihnen sagen, dass ich Hollande wählen werde!»

Raubbau an der Natur

Obwohl Chirac in seiner Amtszeit die zeittypische Art des Umgangs mit Landwirtschaft und Natur nicht grundsätzlich infrage stellte, wirkt es im Nachhinein hellsichtig, dass er beim Erdgipfel in Johannesburg im September 2002 ausrief: «Unser Haus brennt – und wir schauen fort!» Die Natur werde «verstümmelt» und «übermässig ausgebeutet», fügte Chirac hinzu. «Die Erde und die Menschheit sind in Gefahr, und wir sind alle dafür verantwortlich.»

Verpasste Chance

Der Sportzeitung «L'Equipe» vertraute Chirac 1998 an, dass er vielleicht das Zeug zu einem Sumo-Ringer gehabt hätte. «Wenn ich jung begonnen hätte, hätte ich Sumo machen können», sagte der 65-Jährige. «Die Grösse hatte ich, und für das nötige Gewicht kann man sorgen.»