Wie Spanien den Weg aus der Blockade finden könnte

Vox hat lediglich 15 Prozent der Wähler hinter sich gebracht. Das reicht nicht aus, um auf die Regierungsbildung Einfluss zu nehmen, ganz abgesehen davon, dass Vox aussenpolitisch kein Bedrohungspotenzial darstellt: Im Gegensatz zu den Nationalpopulisten in anderen europäischen Staaten stellt die Gruppierung nicht die Mitgliedschaft ihres Landes in der EU in Frage.

Beide Seiten müssen lernen, Kompromisse einzugehen.

Vor allem hat sich der prozentuale Anteil der drei rechts orientierten Parteien nicht vergrössert: Die Prozente, die die PP und Vox dazu gewonnen haben, hat die rechtsliberale Bürgerpartei (Ciudadanos) verloren.

Die ursprünglich gemässigten Ciudadanos hatten weiterhin auf eine scharf nationalistische Rhetorik in der Debatte über den katalanischen Separatismus gesetzt, anstatt zu versuchen, die Rolle des Brückenbauers einzunehmen – und sind in beispielloser Weise abgestürzt: Von den 57 Mandaten, die sie im April errungen hatten, konnten sie nun ganze zehn verteidigen.

Es war eine grosse politische Dummheit von Ciudadanos-Chef Albert Rivera, die politische Mitte freizugeben. In diese ist nun von rechts Pablo Casado von der PP gestossen, der sich damit erst einmal als führende Figur im rechten Spektrum durchgesetzt hat.

Casado ist durch seine schlimme Niederlage bei den Wahlen im April bescheidener geworden. Sánchez wurde durch die Wahlen an diesem Sonntag entzaubert. Wenn beide sich nun nüchtern auf Problemlösungen konzentrieren und zur Einsicht kommen, dass sie angesichts der Zersplitterung des Parlaments mit seinen zwölf Parteien aufeinander angewiesen sind, so ist nicht auszuschliessen, dass Spanien doch noch in absehbarer Zeit eine handlungsfähige Regierung bekommt. Beide Seiten müssen dafür aber lernen, Kompromisse einzugehen.