Was weiss Böhmermann?

Anfang Mai eröffnete Böhmermann im Grazer Künstlerhaus eine Ausstellung, mit der er dem aus seiner Sicht quasi-faschistischen Österreich den Spiegel vorhält. Schon am Eingang steht zu lesen: «österreich – nie vom faschismus geheilter blinddarm grossdeutschlands». Herzstück der Ausstellung ist eine Installation namens «Wehrsport 1989»: Sie zeigt eine Schaufensterpuppe in Uniform, die offensichtlich ein Foto des jungen Strache nachstellt, das diesen als maskierten und bewaffneten Neonazi zeigt. Neben der Figur baumeln zwei österreichische Verfassungen von der Decke. An der Wand steht ein Baseballschläger mit einer Kette, die allerdings zu kurz ist, um die Puppe zu treffen. Ihr die Verfassung um die Ohren zu schlagen, das geht hingegen.

In einer Instagram-Story zur Ausstellung drohte Böhmermann Strache sogar selber mit Gewalt: «Servus, Herr Vizekanzler. Kommens mich doch mal besuchen in Graz, ich wart auf Sie», sagt der Satiriker in die Kamera, ehe er zum Baseballschläger greift und ausholt. Dann bricht das Video ab. Bei einem Konzert in Wien hatte Böhmermann bereits im Februar ein Schmählied über einen rechtspopulistischen deutschen Polizeigewerkschafter auf den FPÖ-Innenminister Herbert Kickl umgedichtet.

In Interviews in österreichischen Medien griff Böhmermann Strache und Kurz in den vergangenen Wochen frontal an: Faschismus sei keine Meinung, Identitätspolitik keine Entschuldigung für Rassismus. Dem «Standard» erklärte er, er würde sich nie so weit aus dem Fenster lehnen und den österreichischen «Kinderkanzler» als «Klemmfaschisten» bezeichnen. «Aber fragen Sie mich das, wenn Sie wollen.»

«32-jähriger Versicherungsvertreter mit viel Haargel»

Im ORF sagte Böhmermann, es sei «nicht normal, dass das Land von einem 32-jährigen Versicherungsvertreter mit viel Haargel» geführt werde. «Haben Sie keinen Besseren?» In Anlehnung an den österreichischen Schriftsteller Thomas Bernhard, der einst seine Landsleute als «sechseinhalb Millionen Debile und Tobsüchtige» bezeichnet hatte, sagte er: «Das Rad der Zeit hat sich ja weitergedreht: Jetzt sind es schon acht Millionen Debile.» Österreich hat 8,8 Millionen Einwohner.

Der ORF, der seit Monaten von der FPÖ politisch bedrängt wird, distanzierte sich von Böhmermanns Sätzen mit den Worten, es handele sich um Satire, die man als solche zwar ausstrahle, deren Aussagen man aber nicht teile. Gegen die Entschuldigung protestierten wiederum prominente Schriftstellerinnen rund um die österreichische Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Ein bekannter Wiener Anwalt dagegen kündigte eine Klage gegen Böhmermann an und wollte diesen amtlich für ein psychiatrisches Gutachten einbestellen, um seine Prozessfähigkeit zu beurteilen.