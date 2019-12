US-Diplomatin: Auch Stalin für Zweiten Weltkrieg verantwortlich

«Lieber Präsident (Vladimir) Putin, Hitler und Stalin verabredeten, den Zweiten Weltkrieg zu beginnen. Das ist eine Tatsache», schrieb die Diplomatin am Montag auf Twitter.

Die Replik der russischen Botschaft in Warschau liess nicht lange auf sich warten: «Liebe Botschafterin, denken Sie wirklich, dass Sie über Geschichte mehr wissen als über Diplomatie?» Damit spielte die Botschaft darauf an, dass Mosbacher vor ihrer Ernennung durch US-Präsident Donald Trump keine Erfahrung als Diplomatin hatte, sondern unter anderem in der Kosmetikbranche tätig war.

«Antisemitisches Schwein»

Mit ihren Äusserungen griff Mosbacher in den Streit zwischen Warschau und Moskau über die Rolle des sowjetischen Diktators Josef Stalin zu Beginn des Zweiten Weltkrieges ein.

Vergangene Woche hatte Polen den russischen Botschafter in Warschau einbestellt, um gegen Äusserungen Putins zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs zu protestieren. Putin hatte für Aufsehen in Warschau gesorgt, weil er den polnischen Botschafter in Berlin der Jahre 1933 bis 1939, Jozef Lipski, als «antisemitisches Schwein» bezeichnet hatte.

Putin hatte zuletzt immer wieder davor gewarnt, der Sowjetunion unter Stalin eine Mitschuld am Zweiten Weltkrieg zu geben. Russland will im kommenden Jahr den 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland gross feiern.

Deutung des Hitler-Stalins-Paktes umstritten

Im geheimen deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt hatten Nazi-Deutschland und die Sowjetunion vereinbart, Polen unter sich aufzuteilen. Die neue Grenze verlief entlang des Flusses Bug. Mit dem Angriff deutscher Truppen auf Polen begann im September 1939 der Zweite Weltkrieg. Im Juni 1941 überfiel das Dritte Reich ohne vorherige Kriegserklärung auch die Sowjetunion.

In Russland wird heute wieder über die Deutung des Hitler-Stalins-Paktes gestritten. Der deutsche Botschafter in Warschau, Rolf Nikel, meldete sich ebenfalls auf Twitter in polnischer Sprache zu Wort. «Der Standpunkt der Bundesregierung ist klar: Der Ribbentrop-Molotow-Pakt diente der Vorbereitung des verbrecherischen Angriffskriegs Hitler-Deutschlands gegen Polen.»