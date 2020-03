«Unsere dunkelste Stunde»

Auch deshalb steckt das geschwächte Land in einer politischen Systemkrise. Wegen seiner horrenden Staatsschulden ist Italien das schwächste Glied der Eurozone, von ihm geht das höchste Risikopotenzial für die Währungsunion aus. Das Virus wütet in Italien – das ist das Worst-case-Szenario für Europa. Premier Giuseppe Conte sprach von «unsrer dunkelsten Stunde.» Am Abend weitete die Regierung die Sperrungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit auf das ganze Land aus. (Lesen Sie hier, wie Premier Conte sich als Krisenmanager schlägt.)

Italiens Wirtschaftsmotor lahmt

Schlimmer konnte es nicht kommen, auch weil das Epizentrum der Lungenkrankheit ausgerechnet in der Region Lombardei rund um Mailand liegt, dem Motor der italienischen Wirtschaft. Das Kraftzentrum steht ebenso unter Quarantäne wie das ganze Land. Die lombardischen Unternehmen beschäftigen ein Viertel der Mitarbeiter der italienischen Industrie. Sie stellen 27 Prozent der Exportwaren her. Und sie sind am engsten verflochten mit den Firmen in Deutschland und Frankreich.

Die Viruserkrankung und die harten Massnahmen zu ihrer Eindämmung haben Italien innerhalb von wenigen Tagen in den wirtschaftlichen Notstand gestürzt. Ausserhalb der Lombardei wurden zunächst in Nord- und Mittelitalien 14 Provinzen in Venetien, dem Piemont, der Emilia Romagna und der Marken zur Sicherheitszone erklärt. Das Gebiet darf nur betreten oder verlassen, wer «unaufschiebbare» Gründe hat. Die Bevölkerung in der Sicherheitszone ist aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben. Am Abend schliesslich wurden die Massnahmen auf ganz Italien erweitert.