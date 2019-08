Unermüdlich stellt sich der Sachsen-Versteher dem Unmut

Statt wie sein Vorgänger zu sparen, öffnete er die gut gefüllte Staatskasse und stellte Hunderte neue Polizisten und Lehrer, Dutzende neue Richter und Verfassungsschützer ein. Den klammen Gemeinden auf dem Land überwies er Hunderte von Millionen, um Investitionen in Infrastruktur, Verkehr und Internet zu ermöglichen. Er holte Bundesbehörden, Forschungsinstitute und Unternehmen nach Sachsen und siedelte sie bewusst auf dem Land an, nicht in den bereits überhitzten Grossstädten Dresden oder Leipzig. Und er verschärfte den Ton gegen kriminelle Asylbewerber.

Lage und politische Stimmung klaffen auseinander

Kretschmer politisiert betont konservativ, schliesslich will er in einem sehr konservativen Bundesland Wähler von der AfD zurückgewinnen. Er schaut den Wählern aufs Maul, aber nach dem Maul redet er ihnen selten. Als erster Ministerpräsident trat er an einer Demonstration gegen Neonazis auf und bezeichnete den Rechtsextremismus als Gefahr für sein Land. Von der AfD grenzt er sich deutlich ab. Vor kurzem sagte er, die Partei rede mittlerweile so wie früher die Neonazi-Partei NPD.

Im Wahlkampf vertraut er ganz auf sich selber. Weder die in Sachsen weithin unbeliebte Kanzlerin Angela Merkel zog er bei noch den AfD-nahen ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maassen. Auch die Unterstützung der Berliner CDU-Zentrale um Annegret Kramp-Karrenbauer war eher geduldet als erwünscht. Entsprechend werden Erfolg oder Misserfolg bei den Landtagswahlen am Sonntag Kretschmer nun quasi allein gehören.

«Viele Wähler haben sich von der CDU entfremdet, teilweise von der Politik überhaupt.»Hans Vorländer, Politologe

Setzt man die üblichen Massstäbe an, geht es Sachsen eigentlich gut: Es ist das wohlhabendste Bundesland im Osten, die Arbeitslosigkeit war nie geringer, das Bildungssystem ist spitze, die Bevölkerung wächst seit sieben Jahren wieder, vier von fünf Sachsen halten ihre persönliche Lage für gut oder sehr gut, drei von vier blicken zuversichtlich in die Zukunft.

Doch Lage und politische Stimmung klaffen auseinander. Spätestens seit der Flüchtlingskrise vertrauen viele konservative Wähler der CDU nicht mehr. Dagegen habe auch Michael Kretschmer wenig vermocht, meint der Politologe Vorländer: «Viele Wähler haben sich von der CDU entfremdet, teilweise von der Politik überhaupt.» Viele von ihnen wählten nun AfD. «Kretschmer kann tun, was er will, es hilft wenig.»