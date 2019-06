Tories wählen den direkten Weg ins Chaos

Als Journalist in Brüssel war Boris Johnson bekannt dafür, dass er Horrorartikel über die EU-Bürokratie zusammenschusterte, die «Times» feuerte ihn wegen ausgedachter Zitate, als Londoner Bürgermeister setzte er einige Megaprojekte in den Sand, als Aussenminister fiel er durch Wurschtigkeit und mangelnde Detailkenntnis auf. Und in der Vote-Leave-Kampagne log er, dass sich die Balken bogen, Stichwort: das 350-Millionen-Versprechen auf einem roten Bus. Aber: Der Mann kann Wahlen gewinnen, sagen sie bei den Tories, das habe er in London zweimal bewiesen. Und seine burschikose Art erreiche die Menschen.

Das ist so, und nur darauf kommt es den Konservativen derzeit an: Die Tories wollen sich selbst vor der Auslöschung und vor der Spaltung bewahren, indem sie einen Mann an die Spitze lassen, der – wenn es nach Charakter und Lebensleistung geht – nicht zum Premier taugt. Einen Fall wie den von Theresa May, die das Rennen um den Parteivorsitz und damit um das Amt der Regierungschefin nur aus Mangel an Gegenkandidaten gewann, ohne sich in einem Wahlkampf bewiesen zu haben, das soll es nicht mehr geben.

Lautsprecher ohne Antworten

Sicher: Entsprechend der überaus komplizierten Arithmetik der Partei kann durchaus noch ein anderer, ein Überraschungskandidat, den Wettbewerb gewinnen. Schliesslich gilt die Regel: Wer am Anfang die Umfragen anführte, wurde zum Schluss nur selten Sieger. Aber so weit wie Boris Johnson lag auch noch nie einer vorn. Seine Botschaft, die er von allen am lautesten trompetet, lautet: Ich werde den Brexit «abliefern». Welchen Brexit, welche Details, welche Lösungsvorschläge, welche Ideen er hat für Stolpersteine wie Nordirland oder den Handel mit der EU, das sagt er nicht. Ob er das Parlament auflösen will, wenn es ihm den harten Brexit verweigert: keine klare Antwort. Warum er glaubt, dass No Deal auch No Problems bedeutet: keine Erklärung.

«Brexit means Brexit», hatte May bis zum Erbrechen wiederholt. Diese Leerformel wird jetzt zum Dauerbrenner.

Und damit, das ist das Schockierende, steht er nicht einmal allein, denn radikale politische Angebote haben derzeit gute Chancen auf Zustimmung in einem Land, in dem ein Bruchteil der Bevölkerung im Alleingang einen Regierungschef vorbestimmt. Es entscheiden nämlich einzig die wütenden Mitglieder der Tory-Partei, die sich, wenn man Umfragen glauben darf, von May und vom Unterhaus mehrheitlich um ihren Brexit betrogen fühlen.

Eine ganze Phalanx von Mitbewerbern behauptet daher ebenfalls, sie könne den Brexit liefern – weil die Parteimitglieder genau das hören wollen, und weil es als Gegengift verstanden wird gegen den Siegeszug von Nigel Farage und seiner Brexit-Partei. Die Politiker, die sich jetzt rühmen, sie könnten Brüssel in die Knie zwingen, klingen dabei alle genau so wie jene Frau, über die sie sich noch kürzlich aufgeregt haben: «Brexit means Brexit», hatte May bis zum Erbrechen wiederholt. Diese Leerformel wird jetzt zum Dauerbrenner.