So steht es um Europa

Die Schuldenkrise ist nicht überstanden

Aber der Euro scheint nicht zu einer Stärkung der Wachstumskräfte beigetragen zu haben. Nur Deutschland und Irland erzielten seit 2010 eine Wachstumsrate des realen Pro-Kopf-Einkommens, die einem Vergleich mit den USA oder den europäischen Nicht-Eurostaaten standhält.

Auch wenn sie im Europawahlkampf kaum mehr eine Rolle spielt: Die Schuldenkrise ist nicht überstanden. In Griechenland betragen die öffentlichen Schulden 181 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP), in Italien 132 und in Portugal 122 Prozent. In Belgien, Frankreich und Spanien liegen sie bei knapp 100 Prozent des BIP.