Russland und Ukraine tauschen Gefangene aus

Im Zuge eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine am Samstagmorgen kommen offenbar auch alle 24 ukrainischen Seeleute frei, die im November von Russland vor der Krim gefangen genommen worden waren. «Meinen Informationen zufolge wurden sie in einen Bus gesetzt. Alle 24», sagte der Leiter ihres Anwaltteams, Nikolai Polosow, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Es werde erwartet, dass sie «in den kommenden Stunden» in der Ukraine eintreffen.