Russischer Aktivist rettet Daten mit Drohne

Nach den Regionalwahlen in Russland hat die Polizei Dutzende Büros und Wohnungen von Mitarbeitern des Kremlkritikers Alexei Nawalny durchsucht; so auch die Privatwohnung von Sergei Boyko in Nowosibirsk.

Bevor sich die Polizei Zutritt zur Wohnung verschaffen konnte, brachte Boyko verschiedene Festplatten, Laufwerke und Sticks mithilfe einer Drohne in Sicherheit. Er habe die Drohne einem Freund geschickt, um zu verhindern, dass die Polizei an die Daten gelange, schreibt die BBC. Ein Youtube-Video, das von einer Gefährtin Boykos aufgenommen wurde, zeigt den Aktivisten, wie er die Drohne von seiner Hochhauswohnung aus steuert, bis sie (laut Boyko) «ihr Ziel erreicht hat.»