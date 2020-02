Ramelow wagt ein Minderheitskabinett

Weil Linkspartei und AfD zusammen mehr als die Hälfte der Sitze halten, fand sich trotz vieler Gespräche keine mehrheitsfähige Koalition: CDU und FDP lehnen eine Zusammenarbeit mit beiden Aussenparteien kategorisch ab. Im Falle der Linken vor allem, weil sie die Nach-Nachfolgerin der DDR-Partei SED ist. Und Grüne und SPD wollten lieber mit der Linken eine Minderheitsregierung bilden als mit den Wahlverlierern CDU und FDP.

2014 wurde Ramelow als erster Vertreter der Linkspartei Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes. Künftig dürfte er erstmals in Deutschland eine Minderheitsregierung anführen, die ohne einen festen Partner auskommt, der sie toleriert. Während in Skandinavien und auf der Iberischen Halbinsel Minderheitsregierungen häufig sind, sind sie in Deutschland äusserst selten: Das einzige dauerhafte Beispiel gab Sachsen-Anhalt zwischen 1994 und 2002, als die SPD sich von der PDS tolerieren liess, der Vorläuferin der Linkspartei.

AfD-Kandidat tritt an

Ramelows Wahl im Landtag ist keineswegs sicher, aber doch wahrscheinlich. Dennoch könnte es turbulent zugehen. Erstmals bei einer Ministerpräsidentenwahl tritt die AfD mit einem eigenen Kandidaten an, dem ­parteilosen Gemeindepolitiker Christoph Kindervater. CDU und FDP werden ihn nicht wählen. Die CDU verzichtet auf einen eigenen Kandidaten, weil sie verhindern möchte, dass er mithilfe der AfD gewählt wird.

Stimmen bei der geheimen Wahl nicht ein paar CDU-Abgeordnete für Ramelow, wird es wohl zu einem dritten Wahlgang kommen, in dem gemäss Verfassung gewählt ist, «wer am meisten Stimmen erhält». Falls die AfD ihren Kandidaten beibehält, wird das wohl Ramelow sein. Dennoch könnte es unter Umständen zu Überraschungen kommen – bis hin zu einer Verfassungskrise oder Neuwahlen.

Ramelow, politisch ein konservativer Sozialdemokrat, beliebt bis in die bürgerliche Mitte, eignet sich schlecht als Feindbild.

Sollte Ramelow gewählt werden, beginnt sein eigentlicher Balanceakt freilich erst. «Thüringer Modell» nennt der 63-Jährige sein politisches Experiment und hat dafür einen Slogan gewählt, den er frech an SPD-Übervater Willy Brandt anlehnt: «Mehr Demokratie und weniger Parteibuch wagen.» Was mutig klingt, wird in der Praxis heikel und mühselig werden: Seine Regierung muss für jedes ihrer Vorhaben und Gesetze im Landtag erst eine Mehrheit suchen.