Putin zu Erdogan: Angriffe auf Türken in Syrien waren Versehen

Die mit Russland verbündete syrische Armee sei nicht über den genauen Standort der türkischen Soldaten informiert gewesen, sagte Wladimir Putin zu Beginn eines Gespräches mit Recep Tayyip Erdogan in Moskau. Er sprach Erdogan sein Beileid über den Tod mehrerer Dutzend türkischer Soldaten aus, die in der Region Idlib getötet worden waren. Erdogan sprach in Moskau davon, dass die russisch-türkischen Beziehungen sich derzeit auf einem Höhepunkt befänden und sich weiter verbessern sollten.