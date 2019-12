Putin über fast alles im Bilde

Denn das Land kämpft zwar mit vielen Problemen, wie den westlichen Sanktionen oder wirtschaftlicher Stagnation, doch gleich die erste Frage eines russischen Journalisten vom Moskauer Radiosender Majak drehte sich um die Erderwärmung: «Eigentlich wollte ich Sie etwas anderes fragen», sagte der Hörfunkmann, «doch als ich den heutigen Wetterbericht gehört habe, in dem es hiess, dass wir hier bis Ende Dezember keinen Schnee haben werden, will ich von Ihnen jetzt lieber wissen, was das aus Ihrer Sicht für Russland bedeutet?»

Bekenntnis zum Pariser Klimaschutzabkommen

Putin versicherte, dass sich Russland an das Pariser Klimaschutzabkommen gebunden fühle, besonders weil der weltweite Anstieg der Temperaturen eine Gefahr für den Norden des Landes darstelle: «Wir haben viele Städte, die nördlich des Polarkreises liegen», sagte der Präsident. «Sie sind auf Permafrostboden gebaut, und wenn der schmilzt, dann vernichtet das unter Umständen ganze Häuser und Strassen.» Der Klimawandel könne zudem Brände und Überschwemmungen auslösen und weitere negative Folgen haben.

Das klang nach ernsthafter Handlungsbereitschaft, doch dann hörte sich Putin plötzlich so an, als ob er möglicherweise gar nicht viel tun könnte: «Wir wissen alle, dass es in der Erdgeschichte immer schon grosse Klimaveränderungen gegeben hat, eine kleine Veränderung der Erdachse – und schon ändert sich das Wetter gravierend.» Die Ursachen des Klimawandels seien immer noch unbekannt. «Deswegen untätig zu bleiben», schloss Putin, «ist allerdings ein grosser Fehler», und vermied damit den Eindruck, als Klimapolitiker sei er Opfer höherer Mächte.

So macht Putin das jedes Jahr bei seiner Presse-Audienz: Er scheut keine kritischen Fragen, beantwortet sie dann aber oft nicht wirklich. Er tut so, als nähme er die angesprochenen Probleme ernst, dann relativiert er, beschwichtigt, weicht auf, macht andere verantwortlich oder erläutert seine Interpretation der Lage, die mitunter nur zur Hälfte oder gar nicht den Fakten entspricht.

Putin lehnt Änderungen am Minsker Abkommen ab

Als sich ein Journalist von der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian danach erkundigte, was der Präsident vom Status der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk halte, verwies Putin auf das Minsker Abkommen von 2015, das den von prorussischen Rebellen regierten Regionen Autonomierechte in der Ukraine zuspricht. Dass dies aber nicht auf den derzeitigen Status eigener Staaten hinausläuft, die von Russland wirtschaftlich und militärisch am Leben erhalten und völkerrechtlich nicht anerkannt werden, ging dabei komplett unter.