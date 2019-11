Polizei muss Holocaust-Überlebende schützen

Liliana Segre ist Jüdin, sie hat Auschwitz überlebt. Seit vielen Jahren reist sie durch Italien und erzählt in Schulklassen, was passiert, wenn Hass die Herzen erdrückt.

Hass im Netz

Mit 13, im Januar 1944, wurde sie deportiert, in einem Zug am Binario 21, dem dafür genutzten Gleis 21 am Mailänder Zentralbahnhof. Von den 776 italienischen Kindern, die in Vernichtungslager gebracht wurden, haben nur 25 überlebt. Segre wurde zur Symbolfigur. Im vergangenen Jahr ehrte Italiens Staatspräsident sie für ihren unermüdlichen Dienst am Erinnern mit einem ständigen Sitz im Senat. Eine höhere Auszeichnung gibt es nicht in der Republik.

Schon damals regte sich Hass im Netz, er wurde seitdem immer grösser. 200 Posts im Tag zählt das Observatorium gegen Antisemitismus, allein gegen Liliana Segre. Unsägliche Dinge stehen da. Hitler habe seinen Job nicht richtig gemacht. Oder: Segre passe gut in eine Verbrennungsanlage.

Vor einigen Tagen hielt Liliana Segre im Senat eine Rede, in der sie für eine Kommission gegen Rassismus und Antisemitismus warb. Aus Verwünschungen wurden Todesdrohungen. Der Präfekt von Mailand beschloss deshalb, Segre unter Polizeischutz zu stellen. Sie hat das nicht gewollt. Sie wusste auch nichts vom Hass im Netz, ihre Kinder verschwiegen es ihr.

«Mir droht man schliesslich auch.»Matteo Salvini, ehemaliger Ministerpräsident

Doch die Hater sind nur ein Aspekt des Phänomens, es geht tiefer. Nach Segres Rede im Senat erhob sich die gesamte linke Hälfte der Kammer für eine Hommage. Die rechte Seite blieb einfach sitzen, und zwar die gesamte Rechte um Matteo Salvini: Lega, Fratelli d’Italia, sogar die angeblich moderat gesinnten Mitglieder von Forza Italia.