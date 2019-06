Niederlande will CO2 um 50 Prozent senken

Das Massnahmen-Paket zum Klimaschutz sieht vor, dass der CO 2 im Jahre 2030 um die Hälfte reduziert sein soll im Vergleich zu den Werten von 1990. Dies Ziel sei «möglich und bezahlbar», erklärte die Regierung am Freitag in Den Haag. «Die Massnahmen werden Schritt für Schritt umgesetzt.»