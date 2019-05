Niederlande vereinbart Rückkehr von IS-Kämpferinnen

Der Justizminister betonte, die Niederlande würden keine Rückholung der Frauen organisieren. Ein Gericht in Rotterdam hatte die niederländische Regierung in einem Urteil zur Strafverfolgung von zehn mutmasslichen IS-Kämpferinnen verpflichtet, einen Haftbefehl gegen die Frauen zu erlassen und ihre Rückkehr zu ermöglichen. Ansonsten drohten Vorwürfe zu verjähren.

Zur Frage der Rücknahme hatte Bundesrätin Karin Keller-Sutter im März gesagt, Schweizer Jihadisten sollten vor Ort vor Gericht gestellt werden.

Die Frauen blieben bis zum Ende

Die letzte IS-Bastion, die Stadt Baghus im Osten Syriens, wurde am 23. März für befreit erklärt. Das bedeutete zugleich das Ende des selbst ernannten Kalifats der IS-Terrormiliz. Tausende IS-Kämpfer sind nach ihrer Aufgabe in Gefangenenlager gebracht worden, wo sie verhört werden. Mehr als 70'000 Flüchtlinge sind in dem von Kurden kontrollierten Lager al-Hul untergekommen.

Auf dem Höhepunkt ihrer Macht kontrollierten die sunnitischen Extremisten eine Region, die sich über weite Teile Syriens und des Iraks erstreckte. Die von den USA geführte Militärintervention gegen den IS begann Mitte Juni 2014.