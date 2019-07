Moskau reagiert auf «antirussische Hysterie»

Tumulte und Proteste

Das Ganze, zusammengefasst: Am Montag trat ein Verbot in Kraft, das der russische Präsident Wladimir Putin vor knapp zwei Wochen per Dekret unterzeichnet hat. Alle Flüge von Russland nach Georgien werden seit gestern ausgesetzt, russischen Reisebüros wird empfohlen, vorerst keine Touren in den südkaukasischen Staat mehr anzubieten. Anlass waren gewaltsame Ausschreitungen in Tiflis, nachdem der russische kommunistische Abgeordnete Sergei Gawrilow sich bei einer kirchlichen Veranstaltung auf den Platz des georgischen Parlamentspräsidenten gesetzt hatte. Es gab Tumulte, der russische Gast wurde hinausgeleitet, Tausende Menschen demonstrierten; gegen die georgische Regierung und einen wachsenden Einfluss Russlands.

Die Antwort aus Moskau kam prompt und scharf. Das Flugverbot, offiziell angeordnet, um die vielen russischen Bürger in Georgien zu schützen, könnte das Land empfindlich treffen. Der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew drückte sich so aus: Wenn sich «eine antirussische Hysterie» ausbreite, könne er einen Aufenthalt dort nicht empfehlen. Das klingt nach einer unverhohlenen Drohung, und das Flugverbot ist bereits eine stärkere Konsequenz, als wenn Moskau etwa allgemein zur Vorsicht bei grossen Menschenansammlungen gemahnt hätte. Tiflis weiss, was das bedeuten kann. Denn die Tourismusbranche ist in Georgien eine wichtige Säule. Nachdem Russland und Georgien im August 2008 fünf Tage gegeneinander Krieg geführt hatten und Moskau die völkerrechtlich zu Georgien gehörenden Gebiete Südossetien und Abchasien als unabhängige Staaten anerkannt hatte, brach der Besucherstrom aus dem grossen Nachbarstaat rapide ab.

Doch in den vergangenen Jahren sind die Touristen aus Russland zurückgekommen. Die Wachstumsraten sind seitdem zweistellig. Allein im vorigen Jahr besuchten mehr als 1,6 Millionen russische Touristen das gebirgige Kaukasusland, die Hauptstadt Tiflis, die Weinanbaugebiete Kachetiens, die Berge Swanetiens, die Strände am Schwarzen Meer. Sollte das Flugverbot dauerhaft bestehen, droht der georgischen Tourismusindustrie nach Schätzungen ein Verlust von bis zu 300 Millionen Dollar. Doch es trifft auch Russen selber.

Zum Beispiel Wjatscheslaw Scheltow, der in Moskau für das Reisebüro Mama Grusia arbeitet. «Viele Kunden haben ihre Ferien storniert, und wir haben das Geld zurückgezahlt», sagt er am Telefon. Die politische Lage will er nicht kommentieren, doch das Flugverbot heisst er schon aus eigenen Interessen nicht gut. In den vergangenen Jahren sei die Nachfrage nach Georgienreisen jeweils fünf-, sechsfach gestiegen, sagt Scheltow. «Georgien ist reich an Geschichte, es gibt viele Kirchen, die Schwarzmeerstadt Batumi, die Preise sind ­vergleichsweise niedrig.» Und Russisch könnten die meisten Georgier auch.