Mister Speaker verlässt den Thron

Es hat in den vergangen Jahren viele Tory-Politiker geben, die John Bercow die Pest an den Hals wünschten. Dabei ist der Sprecher des britischen Parlaments eigentlich ein Tory, er hatte seine Parteimitgliedschaft allerdings ruhen lassen. Bercow gilt als Remainer, nicht als Brexiteer, auch wenn er selbst immer seine Unabhängigkeit betonte; und in dem Masse, in dem die Brexiteers die Tory-Partei und die konservative Fraktion im Unterhaus übernahmen, wurde ihnen der selbstbewusste Brexit-Kritiker Bercow ein Dorn im Auge.