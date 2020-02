Ministerpräsident für einen Tag

Vor den Medien kündigte Kemmerich an, dass seine Fraktion die Auflösung des Landtags beantrage, um Neuwahlen zu ermöglichen. Nur so lasse sich der «Makel» vom Amt nehmen, den die AfD-Unterstützung auf es geworfen habe. Er werde selbst dafür Platz machen: «Ein Rücktritt ist unumgänglich.» Auf die Frage, ob er Fehler gemacht habe, vor oder nach der Wahl, meinte er: «Nein.» Dann war sein Auftritt vorbei.

Lindner musste drohen

Eine Stunde später sprach Christian Lindner in Erfurt, der Chef der Bundes-FDP. Kemmerichs Entscheid sei «der einzig richtige» gewesen, sagte er und lobte seinen Thüringer Landeschef: «Binnen eines Tages hat er sich aus der Abhängigkeit der AfD befreit.» Lindner rief nochmals den Grundsatz in Erinnerung, dem auch seine Partei folge: «Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit oder Abhängigkeit von der AfD darf es für eine demokratische Partei in Deutschland nicht geben.»

Dass Lindner selbst ziemlich lange brauchte, um im Falle von Thüringen diesen Schluss zu ziehen, sagte er nicht. Ebenso wenig, dass er offenbar maximalen Druck aufsetzen musste, um Kemmerich von seinem Irrtum zu überzeugen. Selbst mit dem eigenen Rücktritt als Parteichef habe Lindner gedroht, heisst es aus der Führung. Dabei habe er Kemmerich schon vor der Wahl ausdrücklich vor einer Kandidatur gewarnt.

Welle der Empörung

Kemmerichs Salto rückwärts waren 24 Stunden grosser Empörung vorausgegangen. Schon am Mittwochabend hatten in vielen deutschen Städten Tausende spontan gegen FDP und CDU demonstriert, weil sie den «Faschisten» in Erfurt die «Steigbügel» gehalten hätten. Die SPD in Berlin drohte der CDU unverhohlen mit dem Ende der Grossen Koalition, falls sie die Wahl nicht umgehend korrigiere.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder verlangten Kemmerichs sofortigen Rücktritt und verurteilten ihre Thüringer Landespartei in ungewöhnlich scharfen Worten. CDU-Kanzlerin Angela Merkel, die gerade auf Staatsbesuch in Südafrika weilt, bezeichnete die Wahl Kemmerichs als «unverzeihlich» – in ihrer spröden Rhetorik kam das schon fast einem Superlativ gleich. Das Ergebnis müsse sofort «rückgängig» gemacht werden. Nicht nur die FDP, auch die CDU habe einen eisernen Grundsatz verletzt: «keine Mehrheiten mithilfe der AfD».