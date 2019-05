May will es einfach nicht wahrhaben

«Tearesa», dichtete die «Sun», in Anspielung auf Fotos, die May mit Tränen in den Augen auf der Rückfahrt vom Unterhaus, wo sie am Mittwoch wieder einmal auf verlorenem Posten gekämpft hatte, in ihren Dienstsitz zeigten. May hatte sich dort später offenbar so eingemauert, dass sie engste Mitarbeiter nicht einmal über einen Anruf informierte, den sie dann am Abend gegen 22 Uhr bekam. Darin erklärte ihr Parlamentsministerin Andrea Leadsom, sie werfe hin; sie könne Mays Politik nicht länger mittragen – und schon gar nicht könne sie am Donnerstag im ­Parlament die Abstimmung über das EU-Austrittsgesetz ankündigen, dessen Inhalt sie ablehne.

Es ist unerklärlich

Darin soll der Weg zu einem zweiten Referendum über den Brexit enthalten sein; das könne sie nicht vertreten, so Leadsom. Sie ist das sage und schreibe 36. Kabinettsmitglied, inklusive aller Staatssekretäre und Juniorminister, das der amtierenden Premierministerin den Rücken kehrt.

May hörte sich das alles an, das Telefonat sei sehr freundlich gewesen, heisst es, und erzählte es niemandem. Vielleicht glaubte sie, die schlechte Nachricht sei weniger wahr, wenn sie diese verschweige? Ihre Mitarbeiter ­erfuhren von dem Rücktritt der wichtigen Ministerin aus den Nachrichten. May sei, sagen mittlerweile selbst Menschen, die lange mit ihr sympathisierten, in einem Geisteszustand, den sich niemand mehr erklären könne. Realitätsverweigerung, Trotz, Wahnsinn?

Sie muss gehen, das ist die Nachrichtenlage: heute und sofort. Aber May schiebt das Heute auf morgen und das Morgen auf übermorgen. Sie halte, heisst es, daran fest, ihren Austrittsdeal, der auch beim vierten Mal keine Chance auf Zustimmung hat, ­Anfang Juni dem Parlament vorzulegen. Und sie wolle unbedingt noch als Premierministerin den amerikanischen Präsidenten bei seinem Staatsbesuch begrüssen. Der beginnt am 3. Juni.

Zumindest auf dem Papier wirkt diese Regierung so, als existiere sie schon gar nicht mehr.

Unklar ist, wie May überhaupt mit dem Withdrawal Agreement Bill, kurz WAB, dem Gesetz über den EU-Austritt, umgehen will, das von einer Mehrheit im Unterhaus abgelehnt wird. Eigentlich sollte das Gesetz an diesem Freitag veröffentlicht und am 7. Juni im Unterhaus debattiert werden. Aber der Plan wurde, weil alles im Fluss ist, von Downing Street wieder ad acta gelegt. Nun soll die Veröffentlichung erst nach den Pfingstferien stattfinden, und für den 7. Juni ist – zumindest derzeit – gar keine Parlamentssitzung geplant.