EU-Parlament beginnt Abstimmung über von der Leyen

16 deutsche SPD-Abgeordnete hatten bereits bekannt gegeben, gegen von der Leyen stimmen zu wollen. Einige kleinere Ländergruppen in der Fraktion hätten ebenfalls ihre Ablehnung angekündigt. Unter den übrigen Mitgliedern der Fraktion aus insgesamt 153 Abgeordneten gebe es aber mehrheitlich Zustimmung für von der Leyen, hiess es.

Auch die Liberalen im Europaparlament wollen für Ursula von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin stimmen. Fraktionschef Dacian Ciolos erklärte am Dienstagnachmittag auf Twitter, die liberale Fraktion Renew Europe werde die CDU-Politikerin unterstützen. Zuvor hatten bereits die fünf deutschen FDP-Abgeordneten erklärt, sie wollten für von der Leyen stimmen. Es gelte, «eine Hängepartie an der Spitze der EU-Kommission zu verhindern» und die EU «in stürmischen Zeiten eines drohenden Brexits» handlungsfähig zu halten.

Die Abstimmung über von der Leyen findet am Abend (18.00 Uhr) im Strassburger Parlament statt. Von der Leyen braucht für eine Wahl zur Kommissionspräsidentin am Abend die Unterstützung von mehr als der Hälfte der 747 Abgeordneten in der Volksvertretung. Dies sind 374 Stimmen. Die Abstimmung erfolgt in geheimer Wahl, Abgeordnete sind damit de facto nicht an Wahlempfehlungen gebunden.

Renew Europe ist mit 108 Abgeordneten die drittstärkste Fraktion im Europaparlament. Von der Leyen kann auch auf die meisten Stimmen ihrer konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) hoffen (182 Stimmen).