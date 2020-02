Laschet kandidiert für CDU-Vorsitz – Merz auch

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat in Deutschland seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz erklärt. Sollte er gewählt werden, will er Gesundheitsminister Jens Spahn zu seinem Stellvertreter machen, wie er am Dienstag in Berlin mitteilte. Auch Friedrich Merz hat angekündigt, erneut für den Chefposten der Partei zu kandidieren. Dabei spricht er vor den Medien von einer «Richtungsentscheidung».