Laschet kämpft mit Spahn gegen Merz

Erst wollte niemand so richtig kandidieren, dann auf einmal alle zeitgleich. Und am Ende stahl ­Armin Laschet Friedrich Merz sogar noch die Show. Der Ministerpräsident von Nordrhein-West­falen trat kurzfristig nicht nur 90 Minuten vor Merz auf, um seinen Anspruch anzumelden – er brachte auch eine echte Überraschung mit: Jens Spahn verzichtet auf eine eigene Bewerbung und unterstützt dafür Laschet. Dafür soll er als Parteivize nachrücken, sollte Laschet am 25. April zum Vorsitzenden der CDU gewählt werden.