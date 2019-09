Kurz und seine Partei geraten wegen Finanzleck unter Druck

Die ÖVP betreibe hier eine «doppelte Buchführung», um offiziell unter der gesetzlich vorgeschriebenen Obergrenze von sieben Millionen Euro zu bleiben, berichtet das Wiener Stadtmagazin Falter. In Wirklichkeit habe die Volkspartei Ausgaben von rund neun Millionen Euro eingeplant. In einer ersten Reaktion sagte Kurz im ORF, die Vorwürfe seien «teilweise falsch». ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer kündigte am Dienstag eine Unterlassungsklage gegen den Falter an.

«Geheim und nur für interne Planung»

Das Magazin beruft sich in seinem Bericht auf umfangreiche interne Dokumente aus der ÖVP, die ihm zugespielt worden seien. Für die Volkspartei dürfte dies ein Anlass zur Sorge sein, denn es deutet auf eine undichte Stelle in ihren Reihen hin. Zuvor war bereits eine Spendenliste mit den Zuwendungen der Milliardärin Heidi Goëss-Horten und anderen Grossspendern beim Standard gelandet.

Der Falter präsentiert nun unter anderem eine Excel-Tabelle mit Zahlen von Anfang August, in der die Ausgaben der ÖVP für den Nationalratswahlkampf 2019 in drei verschiedenen Spalten aufgelistet sind. In einer Spalte summiert sich das gesamt Budget für den Wahlkampf auf exakt 8'976 781 Euro – das sind fast zwei Millionen Euro mehr als erlaubt. Diese Auflistung ist dem Falter zufolge jedoch «geheim, nur für die interne Planung gedacht».

In einer zweiten Spalte, überschrieben mit dem Titel «Betrag Soll – WK» stehen die gleichen Posten, die Endsumme jedoch liegt gesetzeskonform bei rund 6,3 Millionen Euro. Die Differenz von 2,6 Millionen Euro findet sich in der dritten Spalte mit dem Namen «Betrag Soll – nicht WK», also Nicht-Wahlkampf.

Die Partei reagiert erbost

Unter «Nicht-Wahlkampf» verbucht werden demnach unter anderem Kosten für türkis-farbene Sonnenbrillen, Luftballons und Shirts. Auch die Ausgabe für die Sommertour «Bergauf, Österreich», bei der Sebastian Kurz mit Tausenden Anhängern Instagram-gerecht wandern war, werde nicht zur Wahlwerbung gezählt. Auf diesen Touren entstanden die Fotos, die nun landesweit auf den ÖVP-Wahlplakaten zu sehen sind.