Kriminalisierung von Flüchtlingshilfe: EU schaltet EuGH ein

Wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte, schaltet sie wegen des so genannten «Stopp-Soros-Gesetzes» in Ungarn den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg ein. Die Gesetzgebung in Ungarn führe zu einer Kriminalisierung der Flüchtlingshilfe und schränke das Asylrecht «weiter ein», erklärte die Kommission.