Konservative liegen in Griechenland klar in Führung

Die linke Syriza-Partei von Ministerpräsident Alexis Tsipras erreiche 26,5 bis 30.5 Prozent. Umfragen vor der Wahl hatten bereits auf einen deutlichen Sieg der Opposition hingedeutet. Tsipras regierte seit Anfang 2015. Zu Beginn seiner Amtszeit stand das Land kurz vor der Staatspleite.

Griechenland musste Kapitalverkehrskontrollen einführen. Um einen Grexit, das Ende der Mitgliedschaft in der Euro-Zone, zu vermeiden, akzeptierte Athen neue harte Sparauflagen, im Gegenzug für ein drittes Kreditprogramm. Diese Woche räumte Tsipras, 44, in einem Interview im griechischen Sender Skai ein, dass er damals «naiv» und unwissend in die Verhandlungen gegangen sei. Im August 2018 konnte Griechenland den internationalen Rettungsschirm wieder verlassen.

Mitsotakis, 51, hat ein wirtschaftsfreundliches Klima versprochen, Steuersenkungen und Bürokratieabbau. Letzteres haben alle Regierungen während der Finanzkrise seit 2009 zugesagt, ohne grossen Erfolg. Mitsotakis hofft auch, einige der etwa 430'000 oft gut ausgebildeten jungen Griechinnen und Griechen zurückzuholen, die in der Krise das Land verlassen haben. Darunter sind viele Ärzte. Die Unternehmensteuer soll innerhalb von vier Jahren von 28 auf 20 Prozent fallen, auch die Abgaben für Geringverdiener sollen sinken.

Mindestens 25 Prozent

Tsipras hatte intern die Marke ausgegeben, dass seine Partei mindestens 25 Prozent erhalten müsse, um für die Zukunft die linke Kraft Griechenlands zu bleiben. Noch bei der Stimmabgabe am Sonntag zeigte er sich kämpferisch, sprach von «Optimismus und Entschlossenheit bis zur letzten Minute». Auf einer Kundgebung auf dem Athener Syntagmaplatz am Freitagabend hatte Tsipras vor einem «neuen Wirtschaftsliberalismus» gewarnt und vor der Rückkehr zu einer Politik, die Mitschuld daran trage, dass das Land in die Schuldenspirale geraten sei. Auch Tsipras versprach der gebeutelten Mittelklasse Hilfen bei Steuern und Abgaben.

Tsipras wie Mitsotakis hatten auch vor einer niedrigen Wahlbeteiligung gewarnt. Griechenland leidet derzeit unter einer Hitzewelle. Die Zeitung Kathimerini schrieb, die bisher letzte Wahl im Hochsommer habe im August 1928 stattgefunden. Um zu wählen, mussten viele der 9,9 Millionen registrierten Stimmberechtigten weit reisen, oft an ihren Geburtsort, wenn sie dort noch gemeldet sind. Es gibt keine Briefwahl, auch nicht für Auslandsgriechen. Nach einer Senkung des Wahlalters waren auch 17-Jährige stimmberechtigt.

Die neue Regierung in Athen ist die erste, die vom Ende der Sparprogramme profitieren könnte. Die Unzufriedenheit der Bürger wegen der vielen Kürzungen von Löhnen und Renten ist aber weiterhin hoch. Tsipras wurde vorgeworfen, dass er seinen Wählern einst einen weniger harten Weg versprochen hat. Bereits bei der Europawahl im Mai lagen die Konservativen fast zehn Prozentpunkte vor Syriza. Tsipras rief danach die vorgezogenen Parlamentswahlen aus und versuchte bis zuletzt, den Trend umzukehren.