Johnson verehrt Winston Churchill – und wirft dessen Enkel raus

Sir Nicholas Soames verkündet seinen Rücktritt. Video: Youtube

Nicht nur die lange Dienstzeit als Parlamentarier, auch seine Abstammung macht ihn zu einem politischen Schwergewicht: Er ist der Enkel von Winston Churchill, dem britischen Kriegspremier, den der heutige Regierungschef Boris Johnson gerne als seinen grössten Helden bezeichnet. Er hat sogar eine Biografie geschrieben mit dem Titel «Wie ein Mann Geschichte machte».

Offenbar sieht Johnson aber eher sich selber als politischen Erben als dessen Enkel, dem er Verrat vorwirft. «Sir Winston Churchill war ein Gründervater der Europäischen Union, überzeugt, dass nur ein vereintes Europa den Frieden sichern kann», kommentiert Guy Verhofstadt, der Chefunterhändler des Europäischen Parlaments für den Brexit. «Heute wäre er sicher schockiert über den Zustand der Konservativen Partei.»

Mehr als Milch und Geld

Soames teilt in Sachen Europa durchaus die Meinung des Grossvaters: «Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Geschichte eine Rolle spielte und als Leuchtfeuer und Referenzpunkt dafür diente, wie man weitergeht.» Er bezeichnete Europa als eine noble Sache, auch wenn nicht alles ideal laufe.

Vor dem Brexit-Referendum vor drei Jahren machte er sich deshalb für einen Verbleib in der Union stark. «Es ist historisch wichtig für Grossbritannien, Teil der Europäischen Union zu sein.» Europa sei viel mehr als «milk and money», als Milch und Geld, sagte er in einem Interview. Er wisse natürlich sehr wohl, «wie schlecht sie teilweise geführt ist». Er rief die Briten dazu auf, für einen Verbleib in der EU zu stimmen. «Selbst wenn sie dabei ihre Nase zuhalten müssen.»