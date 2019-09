Johnson stellt das demokratische System auf die Probe

Ein Kräutersträusschen ist das letzte, was Boris Johnson gerade gebrauchen kann. Vergangene Woche verglich er sich mit dem grünen Monster Hulk, das alles zerfetzen wird, was sich ihm in den Weg stellt. Und in dieser Woche wird der Premier das britische Recht testen, wie es kein Regierungschef vor ihm seit Jahrhunderten gar getan hat. Johnson, da sind sich britische Rechtsexperten und Verfassungshistoriker einig, treibt das Land in eine konstitutionelle Krise, die das demokratische und parlamentarische System Grossbritanniens in den Grundfesten erschüttern kann. Oder, um im Bild zu bleiben: Der Premier steht mit einem Pflug vor jener Kräuterplantage, auf der seit 800 Jahren das britische Staatsgefüge wuchert.

Grossbritannien hat weder eine Verfassung noch ein echtes Verfassungsgericht, so wie es etwa die Deutschen oder die Amerikaner kennen. Und dennoch ruht die älteste Demokratie der Welt auf einer schier unüberschaubaren Fülle von Gesetzen, Regularien, Konventionen und Verfügungen, angefangen von der Magna Carta von 1215, mit der Johann Ohneland dem rebellierenden Adel Rechte übertrug, die der Regent seitdem nicht wieder für sich reklamieren konnte.

Eine Fülle von Gesetzen und Konventionen regelt die Politik – Missbrauch möglich

Britische Verfassungsrechtler argumentieren, dass der Regelungsbedarf für ein komplexes Gemeinwesen wie einen Staat gar nicht mit einem einzigen Dokument befriedigt werden könne. Deswegen stützt sich das Land in seiner demokratischen Verästelung auf unzählige Konventionen, die sich über die Jahrhunderte bewährt haben und auch weitgehend eingehalten wurden. So hat sich seit 1708 kein Monarch mehr geweigert, ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz auch in Kraft zu setzen.

Die grossen Säulen des Staates, sie scheinen also fest gefügt: Das Parlament ist als oberste Quelle des Rechts souverän, aber das Parlament sieht sich in seiner Mehrheit als Verbündeter der Regierung, die alle exekutive Macht in sich bündelt. In diesem heiklen Tanz zwischen Parlament und Regierung hat sich die Judikative herauszuhalten – Politik ist Tagesgeschäft, und die Gerichte sollen nach britischem Verständnis der Politik fernbleiben.

Wer so viel Vertrauen in seine Exekutive setzt, der glaubt an das Gute in der Politik – nach britischer Erfahrung zu Recht. Der Historiker Peter Hennessy hat dafür den Begriff der Good-Chap-Theory geprägt, der Vorstellung also, dass es gestandene und im Kern wohlmeinende Zeitgenossen sein müssen, die dieses System tragen und nicht missbrauchen.