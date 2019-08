«Jede Form von Gewalt an Flüchtlingen ist inakzeptabel»

Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex hat auf Berichte über gewaltsame Übergriffe von Beamten an den EU-Aussengrenzen gegen Migranten und Flüchtlinge reagiert: In einer am Montag verbreiteten Erklärung schloss die in Warschau ansässige Behörde «kategorisch» aus, dass ihre eigenen Beamten im Grenzeinsatz an «Verletzungen von Grundrechten» gewesen seien.