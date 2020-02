Italiens Viren-Fänger suchen Patient null

In Italien sind bis Mittwochmittag über 370 Personen mit Coronavirus-Infektion registriert worden. Die meisten Ansteckungsfälle, knapp 260, betreffen die Lombardei, wo ein Regionalspital in Codogno südlich von Mailand als Seuchenherd identifiziert wurde. Von den bisher zwölf Covid-19-Toten in Italien stammen neun aus der Lombardei. Weiterhin unklar ist, wer die erste Person mit Coronavirus war. In der Lombardei sucht ein 80-köpfiges Team, 20 Ärzte und 60 Sanitäter, den Patienten null, wie italienische Medien berichten.