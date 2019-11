In Spanien zeichnet sich niedrige Wahlbeteiligung ab

In Katalonien kam es zuletzt immer wieder zu Grossdemonstrationen und gewaltsamen Protesten, nachdem Haftstrafen für katalanische Separatisten verhängt worden waren. Neun Mitglieder der Unabhängigkeitsbewegung waren zu neun bis 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Im Oktober 2017 war bei einem vom Verfassungsgericht als illegal eingestuften Referendum eine Mehrheit für die Ablösung Kataloniens von Spanien zustande gekommen. Daraufhin wurden die Regierungsgeschäfte kommissarisch von Madrid übernommen und einige Separatistenführer verhaftet.

Für den Sonntag schickte Madrid zusätzlich 2500 Sicherheitskräfte nach Katalonien. Sie sollten dafür sorgen, dass die Wahl in der Region um die Metropole Barcelona nicht von Unabhängigkeitsbefürwortern gestört wird. Die jüngsten Fernsehbilder aus der Region mit brennenden Barrikaden dürften den Umfragen zufolge den rechten Parteien in die Hände spielen. Insgesamt wurden rund 92'000 Polizeikräfte in Spanien zur Sicherung der Wahlen abgestellt. Die Wahllokale schliessen auf dem spanischen Festland um 20.00 MEZ. Nachwahlbefragungen dürften erste Trends aufzeigen. Die Stimmen werden voraussichtlich bis Mitternacht ausgezählt sein.