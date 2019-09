In Kroatien werden Hetzer und Schläger verniedlicht

Ein serbischer Gastwirt wurde beschimpft und bedroht, weil er in seinem Lokal angeblich keine Lieder von Marko Perkovic spielt. Perkovic nennt sich Thompson, nach der Marke der Maschinenpistole, die er im kroatischen Unabhängigkeitskrieg in den 90er-Jahren verwendete, und er gilt als Barde des Hasses. In seinen Songs offenbart er ein extrem rechtes Gedankengut. Die Schweizer Behörden haben in den vergangenen Jahren mehrmals Auftritte von Thompson verboten. 2009 verhängte das Bundesamt für Polizei sogar eine Einreisesperre gegen ihn.

Milanovic, der 2013 Kroatien in die EU führte, beklagt vor allem das Schweigen von Staatschefin Kolinda Grabar-Kitarovic nach den jüngsten Attacken. Gegenüber dem kroatischen Fernsehen HRT sagte die konservative Politikerin, sie sei halt keine Kommentatorin der Tagespolitik, und sie wolle die Spaltung der Gesellschaft nicht vertiefen.

«Purer Nationalstolz»

Grabar-Kitarovic will im Dezember wiedergewählt werden, darum biedert sie sich bei den Nationalisten an – und spaltet erst recht das Volk. Die Lieder von Thompson, sagt sie beispielsweise, seien «purer Nationalstolz». Sie hätte im August 1995 «am liebsten das Gewehr ergriffen und wäre auf das Schlachtfeld gezogen», um die von den Serben besetzten Gebiete unter kroatische Kontrolle zu stellen, erklärte sie bei einer Gedenkfeier zum Jahrestag der Militäroffensive in der Krajina.

In der Region hatten von Belgrad unterstützte Serben zu Beginn der 90er-Jahre einen Quasistaat errichtet, aus dem Kroaten vertrieben wurden. Als die serbischen Hardliner eine breite Autonomie innerhalb Kroatiens ablehnten, eroberte die kroatische Armee, mit Billigung des Westens, das Territorium zurück. Die Operation «Sturm» löste eine Massenflucht von etwa 200'000 Serben nach Bosnien und Serbien aus, mehrere Dutzend wurden erschossen oder massakriert. Der serbische Bevölkerungsanteil sank von zwölf auf vier Prozent. Heute leben in Kroatien knapp 190'000 Serben.

Der serbische Abgeordnete im kroatischen Parlament, Miloard Pupovac, spricht von einer Atmosphäre des Hasses, der Hetzjagd und der Beleidigungen. Immer wieder würden Nationalisten grölend mit der Ustascha-Parole «Za dom spremni» («Für die Heimat bereit») durch die Strassen ziehen, so Pupovac.