«Höcke und Kalbitz sind Rechtsextremisten»

Alle Parteien ausser der AfD begrüssten den Entscheid. Die Grünen und die Sozialdemokraten forderten, nicht nur den «Flügel», sondern die gesamte Partei als «Verfassungsfeinde» nachrichtendienstlich zu überwachen. Die AfD selbst klagte, hier werde ein Organ des Staats missbraucht, um einen politischen Konkurrenten mundtot zu machen. Dagegen werde man mit allen juristischen Mitteln vor­gehen.

Auf Beamte in den Reihen des «Flügels» dürften bald Disziplinarverfahren zukommen.

Noch am Tag, bevor Haldenwang das Urteil seines Amts verkündete, hatten Parteigrössen wie Höcke, Kalbitz oder Gauland in den sozialen Medien begonnen, radikale Aussagen der Vergangenheit zurückzunehmen, zu relativieren oder neu zu interpretieren. Nach Ansicht von Beobachtern versuchten sie damit nicht nur, das Material öffentlich zu entwerten, auf das sich die Experten des Verfassungsschutzes stützten, sondern auch die Zurechenbarkeit früherer Äusserungen vor Gericht zu erschweren. Von der Partei beauftragte Gutachter und Juristen innerhalb der AfD-eigenen «Arbeitsgruppe Verfassungsschutz» hatten den Politikern dringend zu diesem Schritt geraten.

Der Entscheid des Verfassungsschutzes versetzt die Partei jedenfalls in grosse Sorge. Seit sie sich radikalisiert, stagniert sie in den Umfragen: bei 5 bis 13 Prozent im Westen, bei 20 bis 25 Prozent im Osten. Die Einstufung des «Flügels» als rechtsextremistisch könnte bürgerlich-konservative Wähler nun auf Dauer abschrecken.

Persönliche Nachteile müssen die vielen Beamten in der Partei fürchten. Polizisten, Soldaten, Professoren oder Richter sind durch die Treuepflicht zur Verteidigung der Verfassung verpflichtet; überdies sind ihnen ­extremistische politische Äusserungen verboten. Auf Beamte in den Reihen des «Flügels» dürften also bald Disziplinarverfahren zukommen.

Eine Polizeigewerkschaft hat bereits drei thüringische AfD-­Abgeordnete aufgefordert, entweder die Fraktion zu verlassen oder ihr Amt bei der Polizei aufzugeben. Auch Höcke könnte es übrigens treffen: Der frühere Gymnasiallehrer ist als Beamter bisher lediglich beurlaubt, nicht entlassen.