Hauchdünne Wahl: Von der Leyen wird Juncker-Nachfolgerin

Ursula von der Leyen (CDU) ist zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Parlamentspräsident David Sassoli verkündete das Resultat am Dienstagabend in Strassburg. Die 60-jährige Deutsche tritt damit die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker an und ist die erste Frau an der Spitze der mächtigen EU-Behörde..