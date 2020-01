Frankreich schickt Flugzeugträger ins Mittelmeer

Frankreich will den Flugzeugträger «Charles de Gaulle» zeitweise ins östliche Mittelmeer verlegen, um die internationale Koalition im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu unterstützen.

Der Flugzeugträger werde von Januar bis April im Nahen Osten für die Operation Chammal eingesetzt, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag bei seiner Neujahrsansprache an die Armee auf dem Militärflugplatz Orléans-Bricy. Anschliessend solle die «Charles de Gaulle» in die Atlantik- und Nordsee-Region entsandt werden, so Macron.