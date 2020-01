Extremisten schüchtern Bürgermeister ein

Zum Mord ist es nicht weit

Nicht nur Politiker, die sich für Flüchtlinge einsetzen, werden bedroht und angegriffen, auch Vertreter der Alternative für Deutschland sind häufig Opfer. Fast all ihre Büros sind schon attackiert worden. Autos werden angezündet, alle Spitzenpolitiker müssen von der Polizei geschützt werden.

In den letzten Jahren ist aus verbalem Hass in den sozialen Medien zunehmend auch reale Gewalt geworden. Im letzten Juni wurde in Kassel der Regionalpolitiker Walter Lübcke von einem Rechtsextremisten ermordet, weil er sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte. 2015 und 2017 überlebten Henriette Reker, Bürgermeisterin von Köln, und Andreas Hollstein, Bürgermeister von Altena, Messerangriffe nur mit Glück. In beiden Fällen gaben die Täter den Protest gegen Flüchtlinge als Motiv an.

In den vergangenen Monaten wurde bekannt, dass Rechts­extremisten Todeslisten führen, auf denen mehr als 10'000 Menschen zum «Abschuss» freigegeben werden: nicht nur Politiker, sondern auch Journalisten oder Kirchenleute.

Spät sind Sicherheitsbehörden und Politik aufgewacht. Erst nach dem Mord an Lübcke und dem Attentat auf die Synagoge von Halle erklärte Innenminister Horst Seehofer den rechtsextremistischen Terror zu einer zentralen Gefahr. Im vergangenen Sommer lud Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 14 bedrohte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ein, um ein Zeichen zu setzen.

Kommunalpolitiker seien nicht nur besonders gefährdet, sagte Steinmeier. Angriffe auf sie seien stets auch Angriffe auf die Demokratie vor Ort. Die Zehntausenden von ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Bürgermeistern hätten nicht nur mehr Respekt verdient, sondern im Ernstfall auch Schutz durch die Polizei. Verändert hat sein Aufruf nicht viel: 3 der 14 damals eingeladenen Bürgermeister haben ihr Amt seither aufgegeben.