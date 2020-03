EU-Türkei-Abkommen: Es geht um viel mehr als Geld und Flüchtlinge

Grenzschutz: Ankara verspricht in dem Abkommen, «alle erforderlichen Massnahmen» zu ergreifen, um neue See- und Landrouten für Migration von der Türkei in die EU zu verhindern. Dagegen verstösst der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seiner Ansage vom 29. Februar, die Grenze zur EU sei offen, eindeutig. Dabei funktionierte dieser Teil des Abkommens zuvor recht gut.

2019 haben dem Uno-Flüchtlingsorganisation UNHCR zufolge zwar fast doppelt so viele Menschen zu den griechischen Inseln übergesetzt – rund 60'000 Migranten und Flüchtlinge. Aber das waren noch immer deutlich weniger als vor Abschluss des Abkommens. 2015 lag die Zahl bei rund 857'000. Sobald die Grenzübertritte enden oder erheblich zurückgehen, wollten die EU-Staaten aus humanitären Gründen freiwillig Menschen aufnehmen – das ist nicht geschehen.

Umsiedlung und Rücknahme: Die Türkei verpflichtet sich, jeden zurückzunehmen, der es trotz Abkommen doch auf die griechischen Inseln schafft. Im Gegenzug will die EU für jeden rückgeführten Syrer einen anderen Syrer aus der Türkei umsiedeln. Das hat kaum funktioniert – unter anderem, weil die griechischen Behörden mit dem Bearbeiten der Asylanträge auf den Inseln nicht hinterherkamen.

Zudem tat sich die damalige linke Regierung in Athen aus ideologischen Gründen schwer, Menschen zurück in die Türkei zu schicken. In den vergangenen vier Jahren wurden nach Angaben der EU-Kommission knapp 2700 Menschen zurück in die Türkei geschickt. Rund 26'500 Syrer wurden aus der Türkei nach Europa umgesiedelt. Das ist knapp die Hälfte des Kontingents, das im Abkommen vereinbart ist.