Europa-Wahl: Schweizer Verhältnisse

Der Siegeszug der Grünen, befeuert durch den momentanen Klimawandel-Aktivismus, hat letztlich die Sozialdemokraten geschwächt und könnte dazu führen, dass die «Grosse Koalition» in Brüssel mit den Liberalen und den Grünen neu aus vier Parteien besteht. Also eine Koalition über fast das gesamte politische Spektrum hinweg. Wie in der Schweiz.

Aber nur weil in Brüssel nun «schweizerische» Verhältnisse herrschen, darf man hierzulande nicht die Korken knallen lassen. Föderalistische Kräfte wurden zwar gestärkt, doch weiterhin sind Bürokraten und Zentralisten am Drücker.

Das zusammenfallende Schloss

Europas politisches Zentrum ist auseinandergebrochen, ja, aber in einer «Grossen Koalition» mit den Liberalen wird der französische Präsident Emmanuel Macron, der Turbozentralist, einen starken Einfluss haben. Die englische Zeitung «The Daily Telegraph» nennt ihn bereits den «Königsmacher in einem zusammenfallenden Schloss».

Dass die Proeuropäer in ihrer politischen Vielfältigkeit eine Mehrheit stellen und eine Übernahme der Nationalisten verhindert wurde, wird von manchen als Sieg gefeiert. Doch das Schicksal der Europäischen Union wird nicht in Brüssel entschieden, sondern in seinen Mitgliedsstaaten. Aus nationalstaatlicher Sicht ist diese Europawahl ein Siegeszug der Rechten. In Frankreich überholt Marine Le Pens Rassemblement National Macrons En Marche knapp.

In Deutschland legt die AfD zu. In Polen und Ungarn gewinnen die Nationa­listen klar. In England sind es die Brexiteers, und in Italien sind es die Rechten unter Matteo Salvini. Und trotz aller Bemühungen ist es den Journalisten mit dem Ibiza-Video nicht gelungen, die rechte FPÖ in Österreich massiv zu schwächen. Die ÖVP reüssiert sogar, während die SPÖ stagniert.

Im Hinblick auf EU-Themen wie Migration oder Besteuerung, wo die Nationalstaaten das letzte Wort haben, haben die Zentralisten die Wahl ver­loren. Auf der anderen Seite bleiben diejenigen in Brüssel an der Macht, die Marktzugang mit politischer Integration zu erpressen versuchen. Für die Schweiz scheint es in Anbetracht der momentanen Verhandlungen zu einem Rahmenabkommen am sinnvollsten, das Ganze von der Seitenlinie aus zu betrachten.