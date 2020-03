Europa steht vor einer absehbaren Katastrophe

Die humanitäre Notlage an der türkisch-griechischen Grenze weckt Erinnerungen an die Migrationskrise des Jahres 2015. Seit Donnerstag versuchen rund 13'000 Flüchtlinge, in die EU zu gelangen. Griechische Grenzschützer halten sie mit Tränengas und Wasserwerfern ab, es kommt zu gewaltsamen Grenzüberschreitungen. Tausende harren bei eisigenTemperaturen aus, Eltern und Kinder verzweifeln vor Stacheldrahtzäunen. In der Ägäis ist am Montag ein Schlauchboot mit 48 Personen in Seenot geraten, ein Kleinkind ist ums Leben gekommen.