Wie aus dem Anfängerhandbuch

Seit dem Austritt sind erst wenige Tage vergangen. In triumphierenden Zeitungs­artikeln ist zu lesen, plötzlich sei ein «neuer Optimismus in der Luft», die Angstmacher seien eines Besseren belehrt. Johnson befeuert diese Stimmung; er muss und will die ­Briten schliesslich bei Laune halten. In einer programmatischen Rede zur globalen Rolle Grossbritanniens am Montag spielte er daher den fröhlichen Stichwortgeber für eine Nation, die nun Ergebnisse sehen will. Und zwar bitte schön schnell, harmonisch, schmerzlos.

Er blieb dabei: Der Austritt sei erledigt, ein «ofenfertiger Deal» über die künftigen Beziehungen zur EU liege vor. Grossbritannien sei Weltspitze, Vorbild, in vielem besser als die EU. Man habe es nicht nötig, sich an anderer Länder Standards auszurichten, die im Zweifel sowieso niedriger seien. Der Premier klang wie seine Fans, die vor dem Parlament in der Brexit-Nacht einen Song von Queen grölten: «We Are the Champions».

Wirtschaftshandbuch für Anfänger

Johnson weiss natürlich, dass das nicht stimmt; seine Verführungskunst hat Methode. Die komplexen Probleme, der harte Alltag, die miesen kleinen Details fallen dank seines Charmes weniger auf. Hat er nicht im Oktober auf brachiale Weise einen Scheidungsvertrag mit Brüssel ausgehandelt und alle Zweifler in die Schranken gewiesen, die gesagt hatten, die EU werde nie einknicken? Hat er nicht eine unverbindliche politische Erklärung unterschrieben, die ihn nur theoretisch zu enger Kooperation mit der EU verpflichtet? Die Wahl vom Dezember hat die Machtverhältnisse im Land zu seinen Gunsten verschoben. Jetzt will Johnson Teile des Deals nicht mehr einhalten – oder findet, er müsse es nicht mehr.

Johnson war noch nie ein Mann für komplexe Realitäten. Er weiss, dass die drei Regionalparlamente gegen diesen Vertrag gestimmt haben. Sie werden ihm das Leben nun genauso schwer machen wie die Europäische Union, deren robuste Tonlage und Positionen vor den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen einmal mehr darauf hinweisen, dass das angestrebte Freihandelsabkommen – wenn überhaupt – nur mit riesigen Kompromissen auf beiden Seiten zustande kommen wird.

Natürlich ist der Beginn von Verhandlungen immer ein Trommeln und Muskelspiel auf beiden Seiten. Aber der Premierminister setzt seine Verhandler mit Hybris und kurzen Fristen erkennbar unter Druck. Seine Maximalpositionen klingen wie aus einem Wirtschaftshandbuch für Anfänger, das, der Verständlichkeit halber, als Comic formuliert ist.